Росія застосовує схему з фальшивим транзитом, щоб імпортувати санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону. Про це 21 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, за допомогою посередницьких компаній росіяни отримують західні електронні компоненти подвійного призначення. Фіктивні підприємства використовують також для формування тіньового флоту ЗПГ-танкерів і транспортування зрідженого природного газу

При цьому Єрмак наголошує, що у російській зброї знаходять західні компоненти.

«Тим часом альянс Росія-Іран-КНДР вже став військовим і відверто насміхається з демократій. Часу на посилення позицій демократій у світі лишається все менше», – написав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20 жовтня також повідомив, що у північнокорейській ракеті KN-23/24, яку нещодавно збили над Україною, виявили численні нещодавно вироблені західні компоненти.

«Ми закликаємо союзників відреагувати рішуче, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит», – наголосив міністр.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, Financial TImes повідомляло, шо Росія наростила тіньовий флот на 70% попри санкції. Обсяг нафти, що перевозили ним, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день.

Велика Британія 17 жовтня наклала санкції на 18 нафтових танкерів тіньового флоту Росії. Загальна кількість заблокованих танкерів зросла до 43. Їм забороняють доступ до портів і використання ключових морських послуг Британії.