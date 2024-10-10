«Гродно Азот» перебуває під санкціями Євросоюзу з 2021 року

Підсанкційний білоруський завод мінеральних добрив «Гродно Азот» постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через дубайську компанію. Останню зареєстрували в Об’єднаних Арабських Еміратах громадяни Туреччини. Про це 9 жовтня повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Журналісти-розслідувачі з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва зазначають, що слідчі викрили цю схему під час розслідування кримінальної справи проти харківської компанії «Оскар Оптима», яка займалася постачанням та продажем білоруських мінеральних добрив в Україні. Слідство у згаданій справі триває з січня 2023 року.

«“Гродно Азот” відправляв свою продукцію залізницею в порт російського міста Ростов, звідки її транспортували до порту міста Бургас у Болгарії. Там добрива пакували в мішки, а потім транспортували до порту болгарського міста Русе на річці Дунай. Звідти їх транспортували до Ізмаїльського морського порту. Митне оформлення здійснювалося на підставі сертифікатів про походження продукції з Туркменістану, де взагалі не виробляють цей вид добрив», – ідеться в матеріалі.

Так, у квітні 2023 року дубайська компанія Agro chain general trading LLC поставила з Туркменістану в Україну продукцію на суму 1,1 млн доларів. Імпортером мінеральних добрив вказано українську компанію «Оскар Оптима». Цю інформацію отримали за допомогою служби ImportGenius, яка відображає глобальні торгові документи на імпорт/експорт від митної служби США. Разом з тим, як зазначають журналісти, вартість цього контракту не співвідноситься з фінансовими результатами української компанії, які вона надала органам контролю.

Слідчі з'ясували, що білоруські добрива в Україну завозили на суховантажах White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P. Загалом таким чином було завезено 4,9 тис. тонн продукції навесні 2023 року. Добрива з перших чотирьох кораблів перевезли в місто Дніпро, а частину навіть продали. У середині квітня 2023 року три баржі – «627», «490», «ДДС-1» – доставили в Ізмаїльський порт ще 4506 тонн рідких добрив. Їх завантажили білоруською продукцією в порту Констанци, що у Румунії, і звідти вивезли в Україну.

Під час розслідування також виявили, що сертифікати про походження продукції були підроблені. Про те, що фактичним відправником і виробником гранульованого карбаміду є «Гродно Азот» свідчить листування одного з представників української компанії з керівниками дубайської Argo Chain General Trading LLC. Згодом Інститут судових експертиз України підтвердив, що добрива, які постачає українська компанія «Оскар Оптима», повністю відповідають зразкам продукції, яка виробляється в Гродно.

До слова, «Гродно Азот» є єдиним підприємством в Білорусі, що спеціалізується на виробництві карбаміду (сечовина). Європейський Союз запровадив санкції проти заводу в грудні 2021 року через звільнення працівників, які брали участь у протестах після президентських виборів 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення Україна також зупинила співпрацю з Республікою Білорусь, у тому числі розірвала торгівельні угоди, і ввела санкції проти низки підприємств, зокрема, «Гродно Азот».