Білорусь нарощує співпрацю з окупованими територіями України

Білорусь нарощує промислові зв’язки із підприємствами та компаніями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Росії та захоплені окупаційною владою. Про це повідомили у п’ятницю, 16 серпня, у Центрі національного спротиву.

За даними центру, Білорусь планує інтегрувати свою промисловість із окупованими підприємствами. Для цього на ТОТ їздять білоруські делегації, які укладають домовленості щодо торгівлі.

«Білорусь нарощує поставку сільгосптехніки на ТОТ, а також іншої продукції. Водночас до Білорусі імпортують з ТОТ товари легкої промисловості. Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці», – повідомили у ЦНС.

У пресслужбі центру наголосили, що режим Алєксандра Лукашенка свідомо порушує міжнародне право, яке не дозволяє торгувати з окупованими територіями. Там зазначили, що білоруські делегації, які прибувають на окуповані території України, є законними цілями.

Нагадаємо 13 серпня білоруський портал «Бел-Новости» повідомив, що Лукашенко наказав передати росіянам частину техніки з бойових підрозділів білоруської армії. На такий крок білоруси пішли через гостру нестачу техніки в російської армії на Курщині. Скільки саме техніки передадуть окупантам наразі невідомо.