«Миколаївелектротранс» припинив співпрацю з Білоруссю

Миколаївська обласна рокуратура домоглася розірвання договору на 167 млн грн із підсанкційним білоруським підприємством на постачання 20 тролейбусів, запчастини до яких виготовляли у Білорусі. Про це в суботу, 10 серпня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Суд закрив провадження у справі за позовом керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської міськради та КП “Миколаївелектротранс” до ТОВ “БКМ-Україна” та ВАТ “Керуюча компанія холдингу Белкомунмаш” про розірвання договору на постачання 20 тролейбусів вартістю майже 167 млн грн, у зв’язку з добровільним розірванням угоди сторонами», – ідеться у повідомленні.

Там зазначили, що ініціювали розірвання договору через те, що тролейбуси, які мали поставити, виготовляли зі складових частин підсанкційного білоруського виробництва «Белкомунмаш».

«Зважаючи на припинення торговельних відносин з Республікою Білорусь, що підтримує країну-агресора, умови договору не виконувались із 2022 року. Натомість комунальне підприємство під гарантію Миколаївської міськради постійно сплачувало кредит ЄБРР за користування коштами, отриманими для фінансування спірного правочину», – пояснили у прокуратурі.

Після розірвання договору та повернення ТОВ «БКМ-Україна» отриманого авансу комунальне підприємство уклало новий договір на закупівлю 31 нового тролейбусу українського виробництва. Ці тролейбуси мають запас автономного ходу 20 км, що є особливо актуальним в умовах напруженої ситуації з електропостачанням в обласному центрі. У прокуратурі додали, що від часу повномасштабного вторгнення унаслідок російських обстрілів 38 одиниць комунального автопарку Миколаєва були зруйновані чи пошкоджені.