Після введення санкцій щодо деревини з Білорусі суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану

Деревину з Білорусі, що потрапила під санкції, ввозять на територію Європейського Союзу через Польщу, видаючи її за продукцію з Казахстану. Про це йдеться у спільному розслідуванні Білоруського розслідувального центру, проекту «Радіо Свобода» «Схеми» та Gazeta Wyborcza.

Як повідомляється, журналістам вдалось встановити, що після введення санкцій щодо деревини з Білорусі суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану. Зокрема, за даними Євростату, у 2022 році з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 млн євро, а вже у 2023-му цей показник збільшився до 68 млн євро.

Журналісти також проаналізували один із контрактів між казахстанською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на поставку палісаду із сосни на суму майже мільйон євро.

На контракті, що датований жовтнем 2022 року, підписи та відбитки печаток сфальшовані. Незалежні експерти із графічного дизайну зясували, що вони були накладені на документи за допомогою фоторедактора.

У коментарі журналістам юрист казахстанської компанії Nurr-electro Арман Тулієвич зазначив, що «не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару» і «у нас немає такої печатки». Своєю чергою, представник білоруської компанії-перевізника «Галлардо» зізнався, що товар із Білорусі: «ми з Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили».

Власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович відмовився відповідати на запитання журналістів. Саме він, як стало відомо з журналістських джерел, володіє складом білоруського підприємства, з якого відбувалось відвантаження деревини.

У Міністерстві закордонних справ Польщі зазначили журналістам, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції. У Митній службі Польщі зазначили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації. Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило журналістів, що за викладеними у запиті фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів відомство утрималось.

До слова, раніше Польща депортувала українських журналістів через розслідування про імпорт російських продуктів. За словами журналістів, вони зафіксували транспортування до Польщі російського газу та зерна.