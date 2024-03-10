Експорт польських авто до Білорусі перевищив 930 млн євро

Попри падіння імпорту продуктів з Білорусі, Польща наростила експорт автомобілів та компонентів для ядерних реакторів у підсанкційну країну. Про це свідчать звіти Євростату, повідомило у неділю, 10 березня, Money.pl.

За даними Євростату, минулорічний імпорт товарів з Білорусі до Польщі сягнув найнижчого рівня за п’ять років – 438 млн євро. Обсяг імпорту продуктів станом на 2023 рік зменшився у 2-3 рази порівняно з 2019-2022 роками. Причиною такого різкого скорочення називають санкції. Попри економічні обмеження, Білорусь може ввозити свої товари до Євросоюзу через Казахстан чи Киргизію, проте переорієнтовується на країни Азії через менші витрати.

Водночас у сфері технічного експорту спостерігається стрімке зростання – за 2023 рік Польща експортувала до Білорусі легкових автомобілів на понад 930 млн євро. Крім того, Білорусь імпортувала з Польщі компоненти для ядерних реакторів, також котли, механічні прилади та їхні частини на 218 млн євро, хоча у 2022 році закупівлі становили трохи більше ніж 160 млн євро, повідомив інтернет-ресурс із посиланням на матеріал belsat.eu. Водночас, обсяг експорту ядерних реакторів та іншого обладнання з Польщі все одно менший, ніж у 2019-2021 роках – тоді він становив приблизно 250-260 млн євро.

«Падіння білоруського експорту до Польщі в основному є результатом санкцій ЄС. Вони призвели до скорочення поставок палива, нафтопродуктів, бітумних речовин, виробів з деревини та добрив. Водночас товари, на які не поширюються обмеження, все одно потрапляли до Польщі попри перешкоди через обмежену пропускну здатність кордону», – повідомила експертка білоруського Центру економічних досліджень BEROC Настасія Лужина.

За даними Лужиної, у той час, коли імпорт товарів із Білорусі до Польщі скорочувався, польські поставки до Білорусі зросли до 2,73 млрд євро. Зокрема, зростання експорту забезпечили поставки польських легковиків. Зазначається, що у 2019-2021 роках експорт автомобілів з Польщі до Білорусі становив менш ніж 100 млн євро, а вже у 2023 році склав 931 млн євро.

Експертка повідомила, що такі великі закупівлі західних автомобілів у Польщі є результатом їхнього реекспорту в Росію після виходу з країни заводів європейських компаній. Крім того, польські авто купують заможніші білоруси, які не можуть придбати авто з Росії.

За даними BEROC, у 2024 році між Польщею та Білоруссю очікується падіння товарообігу. Зокрема, експорт авто з Польщі може послабитися через зростання конкуренції з боку китайських автомобілів на білоруському ринку. Крім того, на товарообіг можуть вплинути санкції ЄС та обмеження пропускної здатності кордону з Білоруссю.

Зазначимо, тим часом польські протестувальники продовжують протести на кордоні з Україною, вимагаючи Євросоюз скасувати безмитну торгівлю з Україною, продовжену до 2025 року. Під час протестів фермери блокують вантажівки із зерном та висипають українське збіжжя, а також блокують військову техніку, призначену для ЗСУ.