Редактор Юрій Конкевич заявив про депортацію із Польщі через сюжет-розслідування

З Польщі депортували двох українських журналістів інформаційної агенції Rayon.in.ua через зйомку матеріалу про вантажні перевезення на російсько-польському кордоні. Про це повідомили медійники на своєму сайті у середу, 13 березня.

За словами журналістів, редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю Росії та Польщі.

«Згідно з редакційним завданням, мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі», – заявляють журналісти.

Представників ЗМІ затримали польські правоохоронці у місті Бранево. За словами медійників, вони відібрали у них техніку: два смартфони, два фотоапарати, особистий MacBook, карти пам’яті, мікрофони, павербанки та селфі-палиці. Журналісти кажуть, що польські правоохоронці пояснили затримання тим, що вони надто довго фотографували критичну інфраструктуру. У редакції Rayon.in.ua запевняють, що зафіксували російські вагони скрапленого газу та вантажопотік російського зерна. Втім, польські правоохоронці видалили частину відзнятого матеріалу.

«Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – “Руской желєзной дорогі”. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та депортувала», – розповів редактор Юрій Конкевич.

Директор інформагенції Ігор Денисевич повідомив, що Юрію Конкевичу й Олександру Пілюку заборонили відвідувати країни Шенгенської зони строком на пʼять років. Редакція самостійно почала процес оскарження депортації.

Документ, який оприлюднили журналісти

На інцидент також відреагувала Національна спілка журналістів України та закликала Асоціацію польських журналістів (SDP) та Міжнародну і Європейську федерації журналістів втрутитися і захистити права українських журналістів.

Нагадаємо, 27 лютого «Українська правда» повідомила про те, що журналіста Михайла Ткача разом із оператором затримали біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.