Михайла Ткача та його оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години

Журналіста Михайла Ткача разом із оператором затримали біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Про це 27 лютого повідомила «Українська правда».

За словами самого Михайла Ткача, біля кордону Польщі із Білоруссю до нього та оператора під’їхали польські поліцейські.

«Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати … Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи», – розповів Михайло Ткач.

На допиті в комендатурі Ткач повідомив, що є журналістом і знімає матеріал про те, як «Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу».

«Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою», – розповів журналіст.

У підсумку Михайла Ткача та його оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили. Увесь цей час журналістам не дозвляли ні з ким зв'язатися. В польській комендатурі українських журналістів допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужб.

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.