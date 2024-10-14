Росія з 2023 року збільшила на 70% об’єми транспортування нафти на старих незастрахованих суднах. Про це 14 жовтня повідомив Financial TImes.

США, Канада, Японія та союзники в Європі тиснуть на глобальних страховиків і судновласників, намагаючись придушити здатність Росії отримувати доходи від війни в Україні. Зокрема, на окремі компанії та судна, пов’язані з російським тіньовим флотом, накладали санкції.

Проте попри обмеження, багато з цих суден регулярно плавають у завантажених європейських водах, включаючи Балтійське море, Данські протоки та Гібралтарську протоку. У червні 2024 року 70% російської нафти було транспортовано тіньовим флотом – 4,1 млн барелів на день.

«Зібравши цей флот, Москва розірвала зв’язки з країнами коаліції з обмеженням цін, які тиснули на глобальні страхові компанії, щоб вони дотримувалися режиму санкцій, зводячи можливості Росії до переважно внутрішніх страховиків», – йдеться у матеріалі.

Вік цих танкерів і відсутність належного страхування робить ці судна надзвичайно небезпечними для навколишнього середовища, зокрема, через можливий розлив нафти у міжнародні води.

Торгівля російською нафтою у світі

Нагадаємо, західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини.

Наприкінці вересня Індія повідомила про відмову купувати зріджений природний газ з російського підсанкційного проєкту Arctic LNG 2.

Тоді як 11 вересня уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо Росії, додавши туди 10 нових нафтових суден.