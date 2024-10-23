Наумець жив і керував бізнесами одночасно в Україні та Росії

З початку повномасштабної війни Україна конфіскувала у російських олігархів та їхніх пособників активи на майже 15 млрд грн. Однак за понад два роки цей список та і не поповнив ще один бізнесмен Ігор Наумець. Журналісти «Схем» провели розслідування щодо діяльності цього підприємця.

Ігор Наумець ще донедавна був власником українських підприємств з видобутку піску, щебеню та виробництва тротуарної плитки і компонентів вибухівки для промислових цілей. При тому, що він має російський паспорт. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці арештували його майно та активи на понад 1 млрд грн, однак вони досі не потрапили до бюджету України.

Припинення незаконної діяльності бізнесу Наумця

Влітку 2022 року СБУ припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, якою керував російський бізнесмен. За даними Офісу генпрокурора та ДБР, холдинг фінансував російську агресію, зокрема, передавав мільйони для матеріального забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

На одному з опублікованих правоохоронцями фото журналісти «Схем» помітили назву компанії на навантажувачі посеред кар’єру – «Юнігран». Це підтверджує, що мова йде саме про Наумця, адже він був власником цього холдингу.

«Юнігран» займався видобутком піску та щебеню на Житомирщині та Київщині, виробництво тротуарної плитки, бордюрів та вибухових речовин для розробки кар’єрів.

Що відомо про Наумця та його зв’язки з країною-агресором

Наумець жив і керував бізнесами одночасно в Україні та Росії. Один із його топменеджерів розповів, що основні поставки українського щебеню йшли в Росію, і ще трохи – до Білорусі, що згодом підтвердили переглянувши фінансові рахунки компанії.

«У 2017-2018 роках щонайменше 400 вагонів з тоннами копалин від «Юніграну» отримало «Будівельне об’єднання» управління справами президента Росії. Це підприємство займається будівництвом та ремонтними роботами, в тому числі адмінбудівель вищих органів влади – наприклад, Ради федерації та Міноборони РФ», – зазначають журналісти

Частина фірм Наумця в Росії вже ліквідована, однак чотири компанії, пов’язані з його родиною або наближеними до нього людьми, продовжують працювати. Всі фірми за 2022-й рік та частково 2023-й отримали майже 200 млн рублів прибутку (приблизно 2 млн доларів) й заплатили 15 млн рублів податків до російського бюджету (понад 100 тис. доларів).

Крім цього, розслідувачі знайшли бізнес Наумця й у Криму – він став власником Бахчисарайського консервного заводу. Бізнесмен стверджував в інтерв’ю, що він купив підприємство ще у 1998 році й продав його ще до окупації півострова. Проте до кінця 2022 року він залишався в акціонерах кіпрської фірми, на яку записаний завод.

«Схеми» також з’ясували, що Наумець отримав російське громадянство у 2001 році, й оновив паспорт на 45-річчя у березні 2014 року. Дійсність документа підтверджують дані з російського державного порталу «Госуслуги» та витяги щодо його власності в іноземних компаніях.

Журналісти повідомляють також про зв’язок бізнесмена з псевдорелігійною організацією «АллатРа», яка діє на користь спецслужб Росії і поширює прокремлівські наративи. Зокрема, Наумець брав участь в етерах на «АллатРа ТВ» і представляв організацію на різних заходах.

Оголошені підозри та накладені санкції

З України Наумець виїхав за тиждень до початку великої війни, через Варшаву – до Росії. Зараз він живе у Великобританії й періодично літає до Росії. Тим часом проти нього в Україні відкриті кілька кримінальних проваджень, серед яких:

за фактом зловживання службовим становищем, службової недбалості та порушення правил використання надр,

фінансування тероризму, виведення коштів, створення терористичної групи та ухилення від сплати податків

Через рік з моменту відкриття кримінальної справи, у травні 2023 року, підписом президента Володимира Зеленського було введено санкції проти Наумця та його пособниці Олени Калпи, яка стала власником кіпрської компанії Smartdixi, якій належить бізнес олігарха.

Фіналізувала ці рішення Державна служба геології та надр України, яка у червні 2023 року призупинила дію спецдозволів для фірм Наумця. Однак за понад два роки український бюджет так і не поповнився за рахунок прибутків бізнесмена, а його підприємства, в обхід держави, отримали нового керівника. Як зазначають «Схеми» ключову роль у цьому зіграли Печерський суд Києва та його суддя Сергій Вовк.

Схема передачі бізнесу Наумця

20 жовтня 2023 року Вовк ухвалив рішення зняти арешт з усього майна холдингу «Юнігран» з таким поясненням: «Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном».

Після цього рішення виникла суперечка хто саме мав розглядати цю справу. Львівський суд – бо саме там під час воєнного стану були слідчі ДБР, чи київський – бо саме столиця вважається місцем реєстрації Головного слідчого управління ДБР.

«Верховний суд, як арбітр, визначить: розглядати має саме Личаківський суд, у Львові. Але на це чомусь не звернуть увагу», – додають у матеріалі.

Офіс генпрокурора подав апеляцію на рішення Вовка та розгляд її по суті так і не відбувся через «відмову від неї самого апелянта». Прокурори відмовились від своєї ж ідеї поборотись за майно російського бізнесмена, бо, як зазначили у поясненні, такі питання все ж має розглядати Львів.

Після зняття арешту з активів холдингу «Юнігран» через низку операцій, вони послідовно перейшли у власність інших фірм, зокрема до USP.

«USP» – це київська компанія «Юні Стоун Плент», створена наприкінці 2023 року. Через місяць після того, як з активів холдингу Ігоря Наумця зняли арешт. І саме ця фірма стала однією з тих, кому ці активи згодом дістались», – розповідають «Схеми».

Що відомо про USP, яка стала власником бізнесу Наумця

USP заснували ексдиректор частини компаній Наумця Володимир Соцков та 40-річний Сергій Шапран – ексдепутат Броварської міськради, який очолював осередок партії «За майбутнє».

Щоб отримати бізнес Шапран задіяв три свіжостворені фірми: «Юні Стоун Плент», «Юні Люкс» та «Юні Сервіс». На початку 2024 року компанії з орбіти Ігоря Наумця, попри дію санкцій РНБО, почали продавати своє майно за заниженими цінами фірмам-прокладкам, які згодом перепродавали ці ж активи новоствореним компаніям Шапрана. За такою схемою Шапран придбав завод з виготовлення емульсійної вибухівки «Гранеміт», локомотивне депо в селі Гранітне, завод із виготовлення тротуарної плитки на Житомирщині.

Нині на кар’єрах підприємств продовжується робота. Держгеонадра повернула спецдозволи, щоб місцеві могли отримувати зарплату.

Зв’язок Наумця з нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації

Журналісти виявили зв’язок Наумця з ще однією впливовою персоною – Олегом Кіпером, нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, а до весни 2023 року – головний прокурор Києва.

«Схеми» звернули увагу на те, що всі три фірми, яким холдинг Наумця через посередників продав своє підсанкційне майно, крім власників, мають ще дещо спільне – це перша прописка за однією адресою, у будівлі в центрі Києва. Ця будівля фігурувала у ЗМІ як нібито «об’єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера», – додають у матеріалі.

Журналісти намагалися дізнатися позицію причетних до цих схем. Повідомляють, що Наумець наполягає на тому, що він став жертвою рейдерського захоплення.

«Ця історія була спланована, мабуть, паном Шапраном, як я зараз здогадуюся. Найімовірніше, всі ці кримінальні провадження були створені ним. Коли відбувалися якісь обшуки, це супроводжувалося інформаційним тиском. В якийсь момент зателефонували кілька знайомих і відрекомендували його як хорошого бізнесмена, який хоче зі мною поговорити. Він мені зателефонував, сказав, що він знає, як вирішити всі мої питання, сказав, що він може допомогти із санкціями, кримінальними провадженнями – з усією цією проблемою, в яку я штучно потрапив. Для нас це був порятунок. Назвемо це так, що з'являється якась людина, яка готова зайти в цей бізнес», – розповів Наумець в коментарі.

Сергій Шапран заявив, що рейдерством чи будь-якими незаконними справами не займається, а з самим Наумцем бачився востаннє задовго до повномасштабної війни.

Журналісти також звернулись до Олега Кіпера з проханням про коментар, зокрема про можливу допомогу Сергію Шапрану у безперешкодному придбанні активів холдингу Наумця, однак відповісти він відмовився.

«Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, відкритий до спілкування з журналістами на усі дозволені в умовах воєнного стану теми щодо функціонування регіону. Що стосується компанії та осіб, яких ви згадали: йому нічого невідомо про діяльність компанії «Юнігран», а також він не знайомий з людьми, чиї прізвища ви назвали», – повідомили в пресслужбі голови Одеської ОВА.

Відомо, що після запиту журналістів Мін’юст звернувся до правоохоронців з проханням перевірити, як такі операції з майном стали можливими та як їхні учасники пов’язані між собою. Також «Схеми» чекають відповіді від Мін’юсту, чому з моменту запровадження санкцій досі не поданий позов про конфіскацію активів на користь держави.

Нагадаємо, у вересні Вищий антикорупційний суд 25 вересня конфіскував українські активи російського мільярдера Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на понад 2 млрд грн.