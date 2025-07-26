Жителі Ставрополя скаражаться, що влада не попередила їх про загрозу ударних БпЛА в регіоні

Уранці суботи, 26 липня, російський Ставрополь атакували безпілотники. Зокрема, під ударом було одне з ключових підприємств країни-агресора в галузі радіоелектроніки та приладобудування – радіозавод «Сигнал». Про це повідомили російські телеграм-канали та моніторингові проєкти.

Жителі Ставрополя розповіли, що зафіксували кілька прильотів у місті. Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров написав, що дрони влучили в промислові об’єкти, однак житлові будинки та системи життєзабезпечення не постраждали.

За словами Владімірова, сталася невелика пожежа, яку вже загасили. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки.

Зауважимо, Ставропольський радіозавод «Сигнал» спеціалізується на виробництві:

радіоелектронної продукції: обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електроенергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та нафтовидобувної промисловості;

радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронної протидії (РЕБи). Ідеться про станції активних перешкод «Смальта», «Гарденія» та РЕБ-комплекси для літаків і наземних об'єктів, включаючи «Тополь-Е».

На тлі загрози ударних дронів в регіоні тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету та навігаційних сервісів. Це стало причиною збоїв у роботі служб таксі та окремих торгівельних підприємств.

Окрім цього, за даними моніторингового каналу Supernova, під атакою БпЛА також було підприємство «Стілсофт».

«Стілсофт» розробляє та виробляє комплексні системи безпеки, спеціальну техніку та космічні системи. Наразі перевірити цю інформацію неможливо.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика!

Зауважимо, українське військове командування офіційно інформацію про удари по Ставрополю не коментувало.

До слова, 25 липня Ставропольський край Росії також зазнав атаки безпілотників – під удар потрапив найбільший виробник аміаку азотних добрив та аміаку «Невинномиський Азот». Це вже друга атака на це підприємство за літо.