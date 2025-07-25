На території заводу зафіксували влучання

У ніч на п’ятницю, 25 липня, дрони атакували Росію. Зокрема, під удар потрапив Ставропольський край Росії, де розташоване виробництво азотних добрив та аміаку «Невинномиський Азот», повідомили російські телеграм-канали.

Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров заявив, що атака тривала з 02:30 по 06:00 25 липня. За його словами, атака на регіон стала наймасованішою.

Владіміров додав, що над Ставропольським краєм нібито збили 37 безпілотників. За словами росіянина, руйнувань, загиблих та постраждалих немає. Втім, вже згодом мер Невинномиська Міхаїл Мінєнков заявив про понад 20 влучань на території міста.

Водночас очевидці атаки публікують відео, на яких видно загоряння на території місцевого підприємства «Невинномиський Азот». На оприлюднених кадрах видно загоряння щонайменше у двох місцях заводу.

«Невинномиський Азот» – хімічний комбінат, який є найбільшим російським виробником азотних добрив та аміаку. Зазначимо, аміак та аміачна селітра є ключовими компонентами вибухівок та артснарядів. На підприємстві виробляють до 1 млн тонн аміаку та 1,4 млн тонн аміачної селітри.

Завод вже не вперше потрапляє під атаки дронів – 14 червня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу. Вже 16 червня російські канали повідомили, що «Невинномиський Азот» зупинив свою роботу через дронову атаку.