Момент влучання на території вокзалу в Новочеркаську

У ніч на середу, 23 липня, дрони атакували Ростовську область Росії. Вибухи лунали у кількох містах російського регіону в районах розташування критичної інфраструктури.

Спершу про атаку на Ростовську область повідомив виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар. За словами росіянина, дрони атакували чотири райони області, а також міста Новочеркаськ та Шахти.

Низка російських телеграм-каналів повідомила, що під удар в Новочеркаську потрапила залізнична інфраструктура. На оприлюднених очевидцями відео видно момент вибуху на залізничному вокзалі. Згодом інформацію про атаку на російську залізницю підтвердив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«У Новочеркаську в Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для ВПК та армії РФ. Взагалі, цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною», – підтвердив він.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що після атаки БпЛА в Новочеркаську перекрили рух потягів на залізничному переїзді.

Крім того, вибухи лунали на території Новочеркаської ГРЕС. На поширених очевидцями світлинах видно загоряння на території станції. Російська влада атаку на ГРЕС не коментувала.

Також очевидці повідомили про те, що внаслідок дронової атаки постраждала будівля «Ростелекому» в Новочеркаську.

Момент вибуху на території Новочеркаської ГРЕС

За даними Андрія Коваленка, у Новочеркаську також зафіксували роботу логістичних підрозділів 1061 Центру МТО Південного військового округу Росії. Посадовець розповів, що ця структура відповідає за розподіл озброєння, а також пального та боєкомплекту для російської армії.

У російському міністерстві оборони заявили, що нібито збили 33 безпілотники, 11 із них – над території Ростовської області. У пресслужбі Генштабу ЗСУ атаку на критичні об’єкти в регіоні на момент публікації не коментували.