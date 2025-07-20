Уламки збитих БпЛА спалили кілька авто в підмосковному Зеленограді

У ніч на неділю, 20 липня, Москва та передмістя перебували під атакою ударних безпілотників. Місцеві мешканці повідомили про пошкодження та пожежі внаслідок нічних обстрілів, передають моніторингові телеграм-канали та російські пропагандистські медіа.

У підмосковному Зеленограді уламки збитих БпЛА спалили кілька машин та пошкодили багатоквартирні будинки. Як заявив мер Москви Сергій Собянін, один з дронів влучив у житловий будинок у Зеленограді. Унаслідок удару, за його словами, серйозних пошкоджень і постраждалих немає.

Увага, на обох відео присутня ненормативна лексика!

Зазначається, що в деяких регіонах РФ трапився транспортний колапс через атаки БпЛА. Зокрема, московські аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський другий день працюють з перебоями, затримано або перенаправлено сотні рейсів.

У Ростовській області через дронові атаки 19 липня та пошкодження трансформаторів та ЛЕП затримуються 132 потяги, деякі – на 15 годин.

Крім того, у Москві стався збій на одній з гілок метро.

У Міноборони РФ заявили, що сили ППО протягом ночі та вранці нібито збили 98 українських БпЛА, з яких:

41 БпЛА – над Брянською областю,

19 – над Московським регіоном, зокрема 16 БпЛА, що летіли на Москву,

13 – над Калузькою областю,

8 – над Тульською областю,

5 – над Орловською областю,

5 – над Нижньогородською областю,

3 – над акваторією Чорного моря,

2 – над Курською областю,

1 – над Бєлгородською областю,

1 – над Рязанською областю.

Воєнний оглядач Ігаль Левін з посиланням на російські медіа повідомив про нічну атаку БпЛА по залізничній станції в Каменськ-Шахтинському Ростовської області. У цьому місті розташована нафтобаза і завод з виробництва ракетного палива.

Також він зазначив, що в підмосковному Зеленограді розташоване підприємство з виробництва оптики та електроприладів для ЗС РФ.

За словами Левіна, оцінити масштаби пошкоджень поки складно.

Зауважимо, українське командування офіційно не коментувало нічну атаку на російські регіони.