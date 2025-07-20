Безпілотники уночі атакували Москву та Підмосков’я
Московські аеропорти ввечері в суботу і в ніч на неділю вводили обмеження на приймання і виліт літаків
У ніч на неділю, 20 липня, Москва та передмістя перебували під атакою ударних безпілотників. Місцеві мешканці повідомили про пошкодження та пожежі внаслідок нічних обстрілів, передають моніторингові телеграм-канали та російські пропагандистські медіа.
У підмосковному Зеленограді уламки збитих БпЛА спалили кілька машин та пошкодили багатоквартирні будинки. Як заявив мер Москви Сергій Собянін, один з дронів влучив у житловий будинок у Зеленограді. Унаслідок удару, за його словами, серйозних пошкоджень і постраждалих немає.
Увага, на обох відео присутня ненормативна лексика!
Зазначається, що в деяких регіонах РФ трапився транспортний колапс через атаки БпЛА. Зокрема, московські аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський другий день працюють з перебоями, затримано або перенаправлено сотні рейсів.
У Ростовській області через дронові атаки 19 липня та пошкодження трансформаторів та ЛЕП затримуються 132 потяги, деякі – на 15 годин.
Крім того, у Москві стався збій на одній з гілок метро.
У Міноборони РФ заявили, що сили ППО протягом ночі та вранці нібито збили 98 українських БпЛА, з яких:
- 41 БпЛА – над Брянською областю,
- 19 – над Московським регіоном, зокрема 16 БпЛА, що летіли на Москву,
- 13 – над Калузькою областю,
- 8 – над Тульською областю,
- 5 – над Орловською областю,
- 5 – над Нижньогородською областю,
- 3 – над акваторією Чорного моря,
- 2 – над Курською областю,
- 1 – над Бєлгородською областю,
- 1 – над Рязанською областю.
Воєнний оглядач Ігаль Левін з посиланням на російські медіа повідомив про нічну атаку БпЛА по залізничній станції в Каменськ-Шахтинському Ростовської області. У цьому місті розташована нафтобаза і завод з виробництва ракетного палива.
Також він зазначив, що в підмосковному Зеленограді розташоване підприємство з виробництва оптики та електроприладів для ЗС РФ.
За словами Левіна, оцінити масштаби пошкоджень поки складно.
Зауважимо, українське командування офіційно не коментувало нічну атаку на російські регіони.