Вибух ударного БпЛА «Герань-2» після ураження в безпосередній близькості до літака-перехоплювача

У ніч проти неділі, 20 липня, російські окупанти атакували Україну 57 безпілотниками. Повітряні сили знешкодили 25 ворожих БпЛА, повідомили у відомстві.

З 20:00 19 липня росіяни запускали безпілотники типу «шахед» і безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська в РФ.

Унаслідок нічного обстрілу постраждали Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу «шахед» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Окрім того, сім БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи ППО у ніч на 20 липня (Інфографіка Повітряних сил)

Наслідки нічної російської атаки на Україну

Влучання 32 російських БпЛА зафіксували у 10 локаціях, уламки збитих дронів впали на шести локаціях.

Увечері суботи росіяни атакували село Свеської громади на Сумщині ударними БпЛА, загинула 78-річна жінка. Унаслідок влучань згоріли житлові будинки.

Також після масованої атаки по Шосткинській громаді до медиків звернулися двоє місцевих мешканців.

Уночі по Ізюму Харківської області влучили чотири російських безпілотники. Один із дронів поцілив у двоповерховий житловий будинок – пошкоджено другий поверх будівлі, поранено двоє людей.

Ще три безпілотники влучили у нежитлову приватну будівлю. Там спалахнула пожежа, пошкоджено домоволодіння.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, уночі росіяни атакували Запоріжжя та район дронами-камікадзе та з реактивної системи залпового вогню. Ворог двічі вдарив з РСЗВ та випустив щонайменше 14 ударних безпілотників.

Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. Поранень зазнала 69-річна жителька.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 20 липня (Фото Івана Федорова)

Окрім того, у Приморському Василівського району внаслідок удару дроном по приватному будинку постраждали дві жінки – 64 та 73 років. Їм надали медичну допомогу. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад, додав Федоров.