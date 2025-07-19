Наслідки атаки на Одесу 19 липня

У ніч на суботу, 19 липня, російські окупанти завдали масованої комбінованої атаки по Україні дронами та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали кілька областей, є руйнування та жертви.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що під нічний удар потрапила Одеса – росіяни масовано атакували місто ударними дронами. Внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка.

У будівлі зайнялася пожежа на верхніх поверхах. Співробітники ДСНС врятували з квартир, що загорілися, п’ятьох людей.

«На жаль, одна врятована жінка загинула», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше троє людей. На місці удару працюють рятувальники та відповідні служби.

Доповнено 09:45. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу зросла до шістьох людей. Серед постраждалих – одна дитина.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що росіяни атакували місто понад 20 дронами – внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменші вісім будинків, а в одному з них знищені майже 10 квартир.

Також росіяни атакували Дніпропетровську область – вибухи лунали в місті Павлоград. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, обстріл у ніч на 19 липня став наймасованішим за час повномасштабного вторгнення.

«Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання», – повідомив Лисак.

Під нічну масовану атаку потрапила й Сумська область. За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді – атака тривала близько чотирьох годин.

«Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі», – повідомив Григоров.

Доповнено 09:48. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни також атакували Суми. У місті пошкоджена інфраструктура, через що зникло електропостачання у кількох тисяч родин.

За попередніми даними, постраждалих на Сумщині немає.

Вибухи також лунали у Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого дрона впали у Дарницькому районі Києва на дах приватного будинку. Станом на 08:17, інших руйнувань та постраждалих у місті не виявили.

Зазначимо, також росіяни атакували безпілотниками Львівську область. За даними голови ОВА Максима Козицького, вночі в регіоні знищили один дрон, який залетів на територію Львівщини близько 01:30.