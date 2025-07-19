У ніч на суботу, 19 липня, на Львівщині сили ППО знищили російський ударний безпілотник. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголошували кілька разів через ударні безпілотники Shahed по всій Україні. О 1:31 Максим Козицький повідомив, що на територію Львівщини залетів ударний БпЛА.

О 2:50 голова ЛОВА уточнив, що сили ППО знищили ворожий безпілотник на території Львівського району.

«Наші воїни протиповітряної оборони знешкодили його у Львівському районі. Попередньо без жертв, постраждалих чи руйнувань», – повідомив Максим Козицький.

О 4:12 на Львівщині знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару, однак ворожі ракети знешкодили в інших регіонах.

Додамо, що в ніч на 19 липня Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Наслідки ворожої атаки наразі не відомі.