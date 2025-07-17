Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині, 17 липня 2025 року

У ніч проти четверга, 17 липня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Є наслідки в обласному центрі та Дніпропетровському районі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 22 російські дрони, однак були й влучання.

За даними Лисака, у Дніпрі внаслідок масованої атаки БпЛА загинула одна людина, ще п’ять – постраждали. До лікарень госпіталізували чоловіків віком 35, 37, 40 і 52 років. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий лікуватиметься вдома.

Також внаслідок ворожого удару виникло одразу кілька пожеж. Відомо про пошкоджені підприємства.

«Горіло й у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця», – додав Лисак.

Окрім цього, росіяни били по Нікопольщині FPV-дронами та з реактивної системи залпового вогню «Град». Ворог скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада.

«Постраждали п’ять людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома», – ідеться в повідомленні.

Також там зайнялося авто, понівечені приватний будинок і господарська споруда.

По Межівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура.

За даними командування Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну 64 дронами, ППО знешкодила 41 з них. Зазначається, що основним напрямком удару стала Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання 23 ворожих безпілотників у п’ятьох локаціях.

Нагадаємо, 1 липня російська армія завдала ракетного удару по Гуляйполю Дніпропетровської області. Унаслідок російської атаки загинули командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич та інші бійці бригади. Зі слів президента Володимира Зеленського, через атаку також постраждали понад 30 людей.