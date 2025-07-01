Уранці вівторка, 1 липня, російська армія завдала ракетного удару по Кам’янському районі Дніпропетровської області. Відомо про загиблих і поранених, повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Очільник Дніпропетровщини розповів, що на місці атаки виникла пожежа. Лисак уточнив, що інформація щодо наслідків атаки та її жертв буде згодом.

Додамо, близько о 09:32 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у Дніпропетровській області.

Раніше Сергій Лисак писав, що цієї ночі росіяни вдарили безпілотниками по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах області. Там пошкоджені та знищені автомобілі, а також сільськогосподарська техніка. Обійшлось без постраждалих.

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