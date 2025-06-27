Окупанти завдали ракетного удару по Самару вдруге за кілька днів

У п’ятницю, 27 червня, росіяни вдруге за кілька днів атакували ракетами місто Самар на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу в місті зайнялися пожежі, є загиблі та постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи в місті пролунали близько 11:15 27 червня. За даними Сергія Лисака, росіяни завдали ударів ракетами. Який саме тип озброєння застосували окупанти, наразі невідомо.

На місці удару зайнялась пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

«Вже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей», – повідомив Сергій Лисак.

Доповнено 13:10. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох людей. Ще 17 людей зазнали поранень.

«Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – “важкі”. Решта в стані середньої тяжкості», – повідомив Сергій Лисак.

Доповнено о 14:15. За словами начальника ОВА Сергія Лисака, у лікарні помер 46-річний чоловік, який отримав поранення під час обстрілу. Таким чином кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до п’яти людей. Ще 23 людини отримали поранення, четверо з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 24 червня росіяни завдали удару балістичними ракетами по Дніпропетровщині, атакувавши Дніпро та Самар. У Дніпрі внаслідок російської атаки загинула 21 людина, а в Самару – двоє. Ще десятки людей отримали поранення.