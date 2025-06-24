Пошкоджений внаслідок російського удару потяг на Дніпропетровщині, 24 червня 2025 рік

Удень вівторка, 24 червня, російські війська вчергове атакували Дніпропетровську область балістичними ракетами. Унаслідок удару є жертви, пошкоджень зазнав потяг «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба залізничного перевізника.

Там уточнили, що російські окупанти пошкодили поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце інциденту прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття через повітряну тривогу.

За даними керівника ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. У місті пошкоджені, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, потяг. Пасажири поїзда зазнали поранень.



Окрім цього, російські окупанти завдали удару по місту Самар.

«Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», – написав Лисак.

Оновлено о 12:18. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через обстріл росіян попередньо загинула людина. Значних руйнувань зазнав приватний сектор, постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео очевидців атаки на пасажирський потяг.

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На другому відео працівник «Укрзалізниці» розповідає про наслідки атаки на потяг №52 Одеса – Запоріжжя.

Оновлено о 12:30. За уточненими даними «Укрзалізниці», загиблих серед пасажирів та працівників поїзда №52 Одеса – Запоріжжя, біля якого сталося влучання ворожої ракети, немає.



Для доставляння пасажирів до Запоріжжя, «Укрзалізниця» призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00. Пасажирів просять слідкувати за оперативними оновленнями.

Оновлено о 13:31. Борис Філатов повідомив, що в Дніпрі постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музичної школи. Також постраждали три заклади позашкілля та управління соцзахисту та вісім медичних закладів. Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюють.

Станом на 13-ту годину було відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих у Дніпрі. До лікарні в стані середньої важкості госпіталізували 13-річну дівчинку і 16-річного хлопця.

У Самару через атаку загинули двоє людей, троє отримали травми.

Оновлено о 13:55. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до семи людей. Поранень зазнали близько 70 людей, серед них десятеро дітей.

«П’ять поранених – “важкі”. Лікарі роблять все можливе. Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає», – передає Сергій Лисак.

У Самару від російської атаки постраждали дев’ять людей, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані.

Оновлено о 15:05. Через російський обстріл Дніпра загинули вісім людей. До лікарів звернулись 84 постраждалих. У медзакладах перебувають 62 поранених, з них семеро – у важкому стані.

Кількість поранених у Самару збільшилась до 11. Восьмеро ушпиталені, половина – у важкому стані.

Зауважимо, повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння на Дніпропетровщині оголосили о 10:56. Уже об 11:01 місцеві кореспонденти «Суспільного» повідомили про вибух в Дніпрі. Невдовзі у місті пролунала серія вибухів.