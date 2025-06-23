Наслідки російської атаки на ліцей у Білгород-Дністровському

Вдень понеділка, 23 червня, російські військові вдарили балістичною ракетою по будівлі ліцею у місті Білгород-Дністровський Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Олега Кіпера, у ліцеї на момент удару перебував викладацький склад. Внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 12 – отримали травми, троє з них перебувають у важкому стані. Згодом Одеська обласна прокуратура повідомила, що у лікарні загинула ще одна постраждала внаслідок удару.

На удар по навчальному закладу відреагував Володимир Зеленський. Він назвав російську атаку «абсолютно божевільною». Президент повідомив, що будівля повністю зруйнована, а під завалами ще можуть перебувати люди – працівники ліцею. Дітей на момент удару у приміщенні не було. Також глава держави зауважив, що росіяни цілеспрямовано завдали удару по будівлі навчального закладу та вкотре закликав світову спільноту тиснути на Росію заради встановлення миру.

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій», – наголосив Володимир Зеленський.

Доповнено о 21:55. Одеська обласна прокуратура повідомила, що у лікарні внаслідок отриманих травм померла 60-річна жінка. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.

Нагадаємо, вранці 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, ще 26 людей отримали поранення.