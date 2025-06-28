Удень суботи, 28 червня, українська протиповітряна оборона збила в передмісті Дніпра новітню російську бомбу-ракету «Гром-Е1». Про це написав керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вибух, який чули в передмісті Дніпра, – робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети “Гром-1», – ідеться в повідомленні.

Очільник Дніпропетровщини більше не уточнив деталей повітряного нападу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ прокоментували «атаку КАБа на Дніпро», про яку попереджали моніторингові канали. У відомстві не підтвердили й не спростували повідомлення про атаку керованою авіабомбою.



«Близько 11:30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро», – повідомили військові.

Там також додали, що тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння.

З відкритих джерел відомо, що «Гром-Е1» є гібридом керованої авіабомби та ракети, розроблений на базі ракети Х-38. Дальність ураження новітньої бомби-ракети – до 120 км.

Новітня бомба-ракета «Гром-1»

Раніше ZAXID.NET писав, що українські розробники створили аналог російської керованої авіаційної бомби. Боєприпас вітчизняного виробництва встигли випробувати, скинувши його з українського бомбардувальника Су-24.