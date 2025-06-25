Служба безпеки України заочно оголосила підозру 61-річному українському інженеру Олегу Борсуку, який втік до Росії та став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння. Про це у середу, 25 червня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, Олег Борсук керував лабораторією на оборонному заводі у Черкаській області, але у 2009 році звільнився та виїхав до Росії. Вже у Москві Борсук обійняв посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», що є одним з провідних оборонних заводів Росії. Під керівництвом Борсука на московському заводі розробляють та модернізують навігаційні системи GPS/GLONASS, якими оснащують крилаті та балістичні ракети.

Встановлено, що тільки у 2023 році під керівництвом Борсука в Росії виготовили майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

«Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та “Калібр”, якими росіяни так само регулярно атакують українські об’єкти», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ оголосила підозру інженеру з України

Слідчі СБУ заочного оголосили Олегу Борсуку підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі та конфіскація майна.