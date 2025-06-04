Заочну підозру оголосили Костянтіну Простову та Сєргєю Образцову

Служба безпеки України у середу, 4 червня, повідомила про заочну підозру двом суддям Південного окружного військового суду Росії Костянтіну Простову та Сєргєю Образцову.



Як з’ясували слідчі, у травні та листопаді 2024 року вони незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Засуджені українці входили до 12-ї бригади спецпризначення «Азов» і брали участь в обороні Маріуполя.

В СБУ наголошують, що Образцов та Простов влаштували показове судилище над військовими за надуманими обвинуваченнями.

«Таким чином фігуранти порушили норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях», – пояснюють у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Простову та Образцову про підозру. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати за воєнні злочини проти українців.

Нагадаємо, 14 січня 2-й Західний окружний військовий суд Москви незаконно засудив сімох українських військовослужбовців, яких росіяни взяли в полон на Курському напрямку. Їм призначили від 15 до 16 років ув’язнення.