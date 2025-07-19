Наслідки нічної атаки на Одещині 19 липня

У ніч на суботу, 19 липня, росіяни завдали комбінованого масованого удару, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під атаку потрапили 10 областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Так, з 19:00 18 липня росіяни випустили по Україні 379 засобів повітряного нападу. Зокрема, це:

344 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з російських Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська;

12 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької, Курської та Ростовської області Росії, а також з ТОТ Криму;

вісім крилатих ракет «Іскандер-К» з російського Міллєрова;

15 крилатих ракет Х-101 з Саратовської області Росії.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Станом на 10:00 російський напад триває. Протягом ночі ППО знищила 208 повітряних засобів росіян:

185 дронів типу Shahed;

сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

сім крилатих ракет «Іскандер-К»;

дев’ять крилатих ракет Х-101.

Результати роботи ППО у ніч на 19 липня

Зазначається, що ще сім крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Влучання п’ятьох ракет та 30 ударних дронів зафіксували у 12 локаціях. Крім того, Повітряні сили зафіксували падіння уламків у сімох локаціях.

За даними президента України Володимира Зеленського, внаслідок російської атаки в ніч на 19 липні постраждали 10 областей:

Донецька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Сумська,

Херсонська,

Волинська,

Запорізька,

Миколаївська,

Одеська,

Житомирська.

Зокрема, на Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджений будинок, там зайнялася пожежа. Одна людина загинула, шість отримали поранення. В Сумах через російську атаку зникло світло у частини мешканців, а Павлоград на Дніпропетровщині пережив наймасованіше атаку дронів за повномасштабне вторгнення.

Крім того, вибухи лунали на Львівщині – сили ППО знищили дрон, який залетів у повітряний простір регіону уночі.