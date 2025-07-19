Росія за ніч випустила по Україні майже 350 дронів та понад 30 ракет
Через масовану атаку постраждала низка регіонів
У ніч на суботу, 19 липня, росіяни завдали комбінованого масованого удару, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під атаку потрапили 10 областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Так, з 19:00 18 липня росіяни випустили по Україні 379 засобів повітряного нападу. Зокрема, це:
- 344 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з російських Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська;
- 12 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької, Курської та Ростовської області Росії, а також з ТОТ Криму;
- вісім крилатих ракет «Іскандер-К» з російського Міллєрова;
- 15 крилатих ракет Х-101 з Саратовської області Росії.
«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Станом на 10:00 російський напад триває. Протягом ночі ППО знищила 208 повітряних засобів росіян:
- 185 дронів типу Shahed;
- сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
- сім крилатих ракет «Іскандер-К»;
- дев’ять крилатих ракет Х-101.
Результати роботи ППО у ніч на 19 липня
Зазначається, що ще сім крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Влучання п’ятьох ракет та 30 ударних дронів зафіксували у 12 локаціях. Крім того, Повітряні сили зафіксували падіння уламків у сімох локаціях.
За даними президента України Володимира Зеленського, внаслідок російської атаки в ніч на 19 липні постраждали 10 областей:
- Донецька,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Волинська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Житомирська.
Зокрема, на Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджений будинок, там зайнялася пожежа. Одна людина загинула, шість отримали поранення. В Сумах через російську атаку зникло світло у частини мешканців, а Павлоград на Дніпропетровщині пережив наймасованіше атаку дронів за повномасштабне вторгнення.
Крім того, вибухи лунали на Львівщині – сили ППО знищили дрон, який залетів у повітряний простір регіону уночі.