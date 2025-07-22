Українські військові атакували росіян у Бєлгородській області

У неділю, 20 липня, Сили оборони України завдали низку успішних ударів по ворогу в різних локаціях, послабивши військовий потенціал росіян. Про це у понеділок, 21 липня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, засобами дальнього вогневого впливу українські військові уразили російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області, що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

Також українські війська завдали удару по радіолокаційному комплексу «Небо-М». У Генштабі зазначають, що це критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М «Big Bird».

Військові розповідають, що такі удари послаблюють систему протиповітряної оборони Росії, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами.

«Послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності РФ вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави. Такі удари безпосередньо підривають здатність Росії демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що на Харківщині бійці полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили реактивну систему залпового вогню Type-75, яку росіянам нещодавно передала Північна Корея.