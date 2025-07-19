Підрив авто з «кадирівцями » у селі Велика Білозерка, 17 липня 2025 рік

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели успішну диверсію та знищили автомобіль з трьома військовослужбовцями підрозділу «Ахмат». Операція відбувалась у глибокому тилу ворога в окупованій Запорізькій області, повідомила українська розвідка 19 липня.

Бійці підрозділу ГУР МО «Легіон “Свобода Росії» влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу «Ахмат» поблизу села Велика Білозерка. 17 липня воїни непомітно подолали понад 30 км углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання.

«Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох “ахматівців”. Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня військові ліквідували штабних командирів 428-го мотострілецького полку ЗС РФ на Покровському напрямку. Інформацію про командний пункт полку передав агент партизанського руху «АТЕШ» з-поміж російських військовослужбовців.