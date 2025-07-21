Оператори ССО виявили групу військовослужбовців російської армії, які намагались облаштувати нову позицію

Сили спеціальних операцій у понеділок, 21 липня, опублікували кадри ефективного нальоту на росіян, які облаштовували позицію в українському прикордонні.

Під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з Росією, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ потрапила під щільний артилерійський обстріл. Через це українські бійці змушені були відійти в безпечну зону. Та під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців російської армії, які намагались облаштувати нову позицію.

«Завдяки злагодженим та оперативним діям операторів ССО спроба ворога закріпитись на місцевості зазнала фіаско», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня бійці ССО здійснили чергову успішну операцію в тилу російських окупантів, ліквідувавши росіян та захопивши полоненого.