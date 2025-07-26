Максим Казбан з 2014 року брав участь у захисті України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння командиру Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максиму Казбану звання Героя України. Відповідний указ №551/2025 з’явився на сайті президента 25 липня.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Казбану Максиму Олександровичу – полковнику поліції (посмертно)», – ідеться в указі.

Що відомо про Максима Казбана

Максим «Агат» Казбан закінчив артилерійський Сумський інститут. З 2014 року брав участь у захисті України у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Згодом з 2015 року проходив службу в підрозділі спецпризначення Служби безпеки України. Відомо про участь Казбана в спеціальних операціях, зокрема поблизу Чорнобаївки на Херсонщині.

У липні 2023 року полковник поліції Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення «Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”». У вересні 2024 року він очолив бригаду.

40-річний Максим Казбан загинув у ДТП в Краматорську на Донеччині 22 липня 2025 року. Жодних подробиць цього інциденту правоохоронці наразі не повідомляють.