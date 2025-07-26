Виставку Entry можна оглянути до 3 серпня

У новому мистецькому клубі «Пролог» у суботу, 26 липня о 17:00, відкривають першу виставку – проєкт Entry мисткині з Бердянська Христини Вершини. Клуб «Пролог» відкрився на вулиці Гнатюка, 20-22 і є частиною культурно-подієвого простору «Історія». Виставку Enrty можна безплатно оглянути до 3 серпня.

«Поки верхній простір ["Історія" у Залізничних касах] закритий на тривалу реставрацію та ремонт, у нижньому ярусі будівлі ми відкрили майданчик для музичних виступів, мистецьких виставок та подій. Це перша виставка у стінах "Прологу", раніше у цьому приміщенні був салон еротичного масажу, і ми в команді насправді часто жартуємо з цього контексту. Тепер розвиваємо тут мистецький клуб і нам цікаво презентувати творчість саме починаючих митців та мисткинь. Власне, клуб є буквальним прологом до більшого починання великого арт-центру, як і прологом до розвитку молодих авторів», – розповіла кураторка «Прологу» Ярина Короткевич.

Зазначимо, що Христина Вершина – керамістка, ілюстраторка та дизайнерка з Бердянська. Вона також відома під псевдонімом Codex Vі. Для Христини проєкт Entry – це перша персональна виставка. Мисткиня створила керамічні об’єкти, які стають трансляторами пережитого нею за останній рік. Йдеться про окупацію рідного дому, де залишається батько, вимушена еміграція мами із сестрою, брат у російському полоні, наречений у війську. Ці обставини спонукали Христину шукати внутрішній ресурс й повертатися до свого давнього фаху – роботи з глиною.

Відвідувачі зможуть побачити серію із 15 керамічних ваз та об’єктів, які Христина Вершина створила впродовж 2024-2025 року. Також львів'янам представлять анімаційний фільм та інсталяцію. У межах виставки триватиме збір для потреб підрозділу ударних БПЛА, у якому проходить службу наречений мисткині. Серед усіх, хто задонатить, керамістка розіграє одну з ваз.

Додамо, що простір «Пролог» працює з вівторка по неділю (16:00 - 20:00).

Нагадаємо, що за адресою Гнатюка 20-22 у Львові приблизно 60 років працювали Залізничні каси. У 2021 році залізниця перестала орендувати приміщення, а Львівська міськрада провела інвестиційний конкурс, в якому перемогло видавництво «Човен».