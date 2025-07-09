У Львівській галереї мистецтв триває персональна виставка Михайла Красника «Буття речей, людей, ідей».

Михайло Красник – знаний львівський митець, який працює у царині абстрактного живопису ще від початку 1980-х. Художник, розширивши межі станкової картини, працює не лише у площині полотна. Його активні пошуки торкаються також фактури, об’єму і кольору. У асамбляжах автор використовує метал, дерево, тканину, ключі та інші об’єкти, створюючи різнофактурність і рельєфність.

Загалом, матеріалами його робіт стають полотно, папір, скло й буденні предмети (фрагменти газет, обгортки від солодощів, каструлі, кухонне та канцелярське приладдя, листівки, ключі). Проте усі вони говорять на ті теми, які цікавлять художника у цей момент часу. Михайло Красник основну свою увагу приділяє експерименту з матеріалом, кольором і фактурою. Його малярські роботи, графіка, колажі та асамбляжі вимагають споглядання та розглядання, тож варто відвідати експозицію у великих і малих виставкових залах палацу Лозинського до 31 серпня 2025 року.