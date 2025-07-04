У галереї Shum триває виставка «Білий шум». Гра слів, що об’єднує назву галереї, виставки та білий куб, як ідеальний галерейний простір позначає експозицію, у якій взяли участь твори митців та мисткинь різних поколінь, культурних та професійних середовищ. Поставивши у центр білий колір. Експозиція натомість об’єднала дуже різні теми та техніки.

У виставці беруть участь Дарія Альошкіна, Ксенія Гопко, Ґеник, Маргарита Журунова, Богдан Локатир, Марія Марула, Данило Мовчан Ярина Мовчан, Марічка Пляцко, Софія Станко, Ярослава Ткачук, Руслан Тремба, Олена Турянська, Володимир Ульянов.

«Коли я почала роботу над виставкою, я аналізувала, як змінюється мистецьке середовище Львова. Я побачила, що стало менше колективних виставок групових. І що у нас почали менше залучати художників, які переїхали до Львова через війну. Звісно, багато хто вже повернувся до Києва, але з 2022 року їх було дуже багато. І тоді я, власне, запропонувала таку ідею, що ми зробимо 50 х 50. Тобто половина авторів буде з кола, я яким вже працює галерея, а половина – нові для галереї нові імена», ‒ розповіла ZAXID.NET кураторка виставки Олександра Кущенко.

Експозиція побудована таким чином, що роботи ніби ведуть між собою діалог. Перша частина експозиції – «Між небом та Землею», друга – «Чарівний сад».

Білий колір, що панує в експозиції, відкриває чимало можливостей для роботи з техніками та фактурами. Мабуть, невипадково чимало робіт створено в авторських техніках, коли художники експериментують з матеріалами, долаючи їх опір, вивчаючи можливості та рухаючись далі, коли форма стає джерелом натхнення.

Марія Марула, харківська художниця, що зараз живе у Львові, працює в рідкісній техніці енкаустика, накладаючи на дошку шари воску та створюючи нові форми та сенси (найвідомішими у світовому мистецтві творами у цій техніці є знамениті фаюмські портрети).

Загалом експозиція, де на білих стінах експоновані практично білі роботи, вимагає від глядача пильного вдивляння, тихого споглядання та дає можливість заглибитись у деталі.

Володимир Ульянов, наприклад, у роботі «Білий попіл цікаво працює з пігментом. Він нашаровує його на полотно, щоб утворилась цікава фактура, яка змінюється. Художник та ударник гурту Rokesh живе у Мукачево та створив він «Білий попіл» спеціально для виставки у Львові.

Руслан Тремба працює з емалями. Нова серія «Срібна земля» є поєднанням емалей та олійної фарби, коли техніки взаємодіють та створюють нові малярські реалії.

Богдан Локатир належить до спільноти «Могриця», ленд-артистів. І так, як через війну у Могриці не відбувається традиційний симпозіум Богдан створює пейзажі Могрицького кар'єру.

Так само можемо говорити й про інші роботи, які несуть багатошарове змістовне навантаження, не забуваючи про естетичний бік.

Відвідати виставку можна до 17 серпня.

Фото Катерини Сліпченко