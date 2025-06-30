У Lem Station триває експозиція Богдани Пацюк «НЕОобҐрунтований». Проєкт складається з графіки, анімації, велику роль у ньому відіграють звук та світло. Проте його головною частиною є інсталяція з паперу.

Крихкий матеріал створює враження велетенських камінних брил, створюючи відчуття ілюзорної міцності.

Експозиція Богдани Пацюк «НЕОобҐрунтований

«Коли я почала працювати з папером великих розмірів, для мене було великим відкриттям, що папір може нагадувати тяжку кам’яну структуру, яка не залежить від погодних умов і її дуже складно зламати. Це стало своєрідним відсиланням, що так і в житті буває. Ті, речі, люди, обставини, на які ти дуже розраховуєш, часто поводять себе по-іншому. Ти можеш надавати величезного значення чомусь, що в результаті стане крихким. І навпаки – речі, обставини, на які ти не розраховував, які виглядали дуже тендітними, ненадійними, можуть показувати силу, потужність. Можуть виручити тебе чи стати каркасом», – розповідає Богдана про виникнення концепції виставки.

Богдана Пацюк у своїй творчості використовує класичні та нові медіа. Вона поєднує двовимірність і тривимірність зі звуком, світлом, рухомими зображеннями та комп’ютерними програмами.

Інсталяція існує лише тут і зараз

Саме зараз, у наш час, така мистецька рефлексія має актуальні сенси, що доповнюють одвічні суперечки між ілюзією та реальність, між сталим та тимчасовим, між раціональним та емоційним,

«Відвідувачам пропонують подумати: що буде нашою опорою в часи постреальності? Чи зможемо ми довіряти тому, що виглядає справжнім? Чи залишаться ще речі, які можна торкнутися — не перевіряючи їхню автентичність?», ‒ йдеться у анотації до виставки.

Богдана Пацюк у своїй творчості використовує класичні та нові медіа

А ще відвідувач від самого початку опиняється сам на сам з інсталяцією, він може обирати свій шлях в ній та до неї, губитись та віднаходити нові враження. Залежно від напрямку руху враження можуть змінюватися та доповнюватись. Загалом експозиція існує відразу на кількох рівнях сприйняття: емоційному, естетичному та інтелектуальному. Накладаючись, вони творять цікаву мистецьку реальність, що творить унікальну історію.

Крім того, просто розібрати та перенести конструкцію в інший простір неможливо. Її особливістю є, зокрема, те, що вона існує лише тут і зараз. Тож побачити її можна лише у мистецькому просторі Lem station до 30 серпня включно.

Фото надані Lem station