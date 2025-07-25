22-річний німецький політик служив мінометником і оператором БплА з березня по червень 2025 року

Німецький депутат від проросійської правої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тім Шрамм таємно поїхав воювати за Україну і кілька місяців боровся з російськими окупантами. 22-річний німецький політик переконаний, що боротьба України – це також боротьба Німеччини. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Nius.de.

Тім Шрамм вступив до партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у 2022 році, де його призначили заступником голови окружного осередку партії у місті Вупперталь.

Зі слів політика, поїхати в Україну його спонукала «Альтернатива для Німеччини». Шрамм зазначив, що він та інші члени партії у Північному Рейні – Вестфалії дотримувалися «трансатлантичних поглядів» і підтримували Україну.

У 2022 році, невдовзі після початку повномасштабної війни, Шрамм з колегами почали доставляти гуманітарну допомогу в зону бойових дій.

Німецький доброволець розповів, що завжди хотів служити в Бундесвері, стати професійним офіцером.

«Мене навіть прийняли, я пройшов відбір, але потім отримав відмову – нібито через мою оцінку з математики. Я підозрюю, що це було через моє членство в “Молодій альтернативі”. Мене не взяли й на добровільну військову службу», – поділився Шрамм.

В Україні Тім Шрамм двічі намагався вступити до лав Збройних сил. Уперше 19-річного добровольця проігнорували.

«Наприкінці 2024 року я спробував ще раз, цього разу через знайомих – один з них знав когось у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зрештою я потрапив до територіальної оборони... Я був у східноукраїнському підрозділі. Там я, як німець, був, звичайно, екзотикою», – каже він.

Шрамм служив мінометником і оператором розвідувальних дронів з березня по червень 2025 року. У підрозділі 22-річному бійцю надали перекладача.

Ніхто з однопартійців Шрама не знав про його місію в Україні, зокрема з міркувань безпеки.

Тімм Шрам також сказав, що просякнута пропагандою, авторитарна Росія є «карикатурою того, з чим вона нібито бореться».

«Росія робить саме те, в чому багато правих звинувачують глобалістів – тільки гірше. Ісламізація, міграція, примус до єдиномислення – усе під приводом антифашизму. І багато хто з німецьких правих все ще вірить у казки про Росію», – розповів німецький політик.

Він погодився, що війна в Україні є також війною Німеччини: «Україна є демократією, з усіма її слабкостями. Навіть якщо у вас немає емоційного зв’язку з цією країною, йдеться про жорсткі інтереси Німеччини: дешева енергія, економічна співпраця, запобігання агресивним війнам, запобігання масовій втечі. Якщо Росія переможе, це дестабілізує Європу. Тоді інші побачать: наступальні війни вигідні. Боротьба України – це десь і боротьба Німеччини. Зброя для України дешевша, ніж німецька кров у Балтії».

За даними Die Welt, після повернення з України керівництво AfD вирішило виключити Шрамма з партії – і вже негайно позбавило його права членства.

Як йдеться, на зустрічі з керівниками партійного комітету Шрамму вручили документ, у якому зазначалося, що він більше не братиме участі в жодних військових діях на боці іноземних збройних сил; утримуватиметься від виступів, інтерв’ю та публічних заяв щодо війни між Росією та Україною до 31 жовтня 2026 року.

Також політик має скласти всі партійні повноваження та не балотуватися на нові партійні посади до 30 вересня 2026 року.

У відповідь Шрамм відмовився підписати документ: «Я не відчуваю докорів сумління, бо я боровся за те, за що стою, і я не шкодую про це».

Видання зауважує, що процес виключення Тіма Шрамма з AfD був ініційований членом комісії, депутатом Європейського парламенту Хансом Нойхоффом.

У коментарі Die Welt відомий своїми проросійськими заявами Нойхофф назвав дії Шрамма «серйозним порушенням принципів партії» і порівняв їх із поведінкою членів неонацистської партії «Третій шлях».

У відповідь Шрамм сказав, що «дії Нойхоффа відповідають діям членів путінської партії «Єдіная Росія».

Зауважимо, що німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) має репутацію проросійської. Її депутати неодноразово висловлювались проти України та підтримували кремлівський режим. Зокрема, у 2023 році партія подала позов до Федерального конституційного суду, вимагаючи скасувати постачання німецької зброї до України. Журналісти видань The Insider і Spiegel провели розслідування та з’ясували, що цей позов партія подала за вказівкою Росії. Встановлено, що депутати АдН отримували з Москви готові тексти для своїх виступів, у яких лобіювали російські інтереси. Ці виступи були проплачені Росією, а гроші за них завозились до Німеччини готівкою через посередника.

У 2024 році The Insider та Spiegel з’ясували, що депутати АнД погоджували свої публічні виступи з російською ФСБ. Встановлено, що російська спецслужба використала двох депутатів партії для поширення наративу про переслідування вірян УПЦ МП з боку української влади. Зокрема, один із депутатів під керівництвом агента ФСБ написав лист Папі Римському, у якому поскаржився на «утиски християн в Україні».