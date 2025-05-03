Програма AfD передбачає вихід Німеччини з ЄС і НАТО та масові депортації мігрантів

Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини визнало партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) правоекстремістською організацією. Про це йдеться у звіті відомства, опублікованому у п’ятницю, 2 травня.

У висновку Федерального відомства зазначають, що партія «Альтернатива для Німеччини» нехтує людською гідністю, відтак з 2 травня 2025 року її вважають такою, що певне діє проти основ демократичного ладу Німеччини.

Відомство працювало над оцінкою партії вже кілька місяців, проте на федеральному рівні вона досі оцінювалася за категорією «підозра на правий екстремізм». Федеральне агентство перевіряло не тільки програми й офіційні заяви AfD, а й словами її представників та їхні зв’язки з іншими праворадикалами.

«Партія просуває ідею, що німецький народ – це етнічна спільнота за походженням, через що вона виключає окремі групи (наприклад, мусульман або людей з міграційним корінням) з рівноправної участі в суспільстві. А це суперечить демократичним принципам», – йдеться у звіті.

Як пише Reuters, після цього висновку парламент може спробувати обмежити або призупинити фінансування партії, але для цього потрібно буде надати докази того, що AfD намагається підривати або повалити німецьку демократію. Втім наразі визнання партії правоекстремістською дозволяє правоохоронцям вести спостереження за зборами AfD, прослуховувати телефони її членів і вербувати серед них інформаторів.

Співголови політичної сили Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що вони оскаржуватимуть це рішення. За їхніми словами, «цей наклеп ставить під загрозу демократію».

Варто відзначити, що державний секретар США Марко Рубіо засудив рішення німецьких конституційних органів.

«Це не демократія, а замаскована тиранія. Справді екстремістською є не популярна партія «Альтернатива для Німеччини», яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а радше смертельна імміграційна політика істеблішменту щодо відкритих кордонів, якій протистоїть «Альтернатива для Німеччини», – заявив він.

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало слова Рубіо.

«Це демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування для захисту нашої Конституції та верховенства права. Саме незалежні суди матимуть остаточне рішення. Ми навчилися з нашої історії, що праворадикальний екстремізм потрібно зупиняти», – йдеться у дописі відомства.

«Альтернатива для Німеччини»: що відомо про партію

«Альтернатива для Німеччини» була створена в лютому 2013 року як «об'єднання євроскептиків». Нинішня програма AfD передбачає зниження податків, скасування «зелених» програм, відновлення дешевих цін на енергетику, вихід Німеччини з ЄС і НАТО та масові депортації мігрантів. Її представники, зокрема, не підтримують надання військової допомоги Україні.

9 квітня стало відомо, що «Альтернатива для Німеччини» вперше в історії обігнала консервативний блок ХДС/ХСС в опитуванні громадської думки та стала найпопулярнішою партією країни.

Нагадаємо, 23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Їх призначили після розпаду урядової коаліції та оголошення вотуму недовіри канцлеру Олафу Шольцу. 24 лютого виборча комісія оголосила про перемогу Християнсько-демократичного союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом – 28,5% голосів. На другому місці опинилися ультраправа «Альтернатива для Німеччини» з 20,8%.