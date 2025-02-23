23 лютого у Німеччині відбулись вибори до Бундестагу

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулись дострокові вибори до Бундестагу – однопалатного парламенту. За даними екзитполів, більшість голосів отримав Християнсько-демократичний союз. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За даними екзитполу ARD, попередні результати виборів до парламенту Німеччини такі:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) – 29% (лідер – Фрідріх Мерц) 210 місць у Бундестазі;

(лідер – Фрідріх Мерц) 210 місць у Бундестазі; Альтернатива для Німеччини (AfD) – 19,5% (лідер – Аліс Вайдель) 145 місць;

(лідер – Аліс Вайдель) 145 місць; Соціал-демократична партія (СДПН) – 16% (лідер – чинний канцлер Олаф Шольц) 118 місць;

(лідер – чинний канцлер Олаф Шольц) 118 місць; Партія «Зелених» – 13,5% (лідер – колишній віцеканцлер Роберт Хабек) 94 місця;

(лідер – колишній віцеканцлер Роберт Хабек) 94 місця; «Ліві» – 8,5% (лідери Ян ван Акен та Гайді Райхіннек) 62 місця.

Участь у виборах взяли 29 партій. Загалом в Німеччині працювало 65 тис. виборчих дільниць, вони закрилися о 18:00 за місцевим часом. Проголосувати на виборах мали можливість 59 млн громадян. Явка на виборах склала 84%.

Як зауважує німецький таблоїд Bild, перемога Християнсько-демократичного союзу означає, що лідер партії Фрідріх Мерц стане наступним канцлером Німеччини. У порівнянні з виборами у 2021 році християнські демократи суттєво посилили свою позицію.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц

Зазначимо, що 69-річний Фрідріх Мерц підтримав Володимира Зеленського на тлі заяв Дональда Трампа, який назвав президента України диктатором. Мерц наголосив, що Україна три роки захищається від Росії та відстоює демократичні цінності. Він також наголосив, що Зеленський на відміну від Путіна був демократично обраний громадянами України.

«Ми на боці демократії. Ми на боці України. Тільки з цією ясністю можна закінчити цю жахливу війну», – заявив Фрідріх Мерц.

Крім того, під час передвиборчої кампанії політик запевняв, що одним з його пріоритетів буде справедливе завершення російсько-української війни. При цьому, на думку Мерца, Україна має перемогти та повернути свої території, які окупувала Росія. Фрідріх Мерц наголосив, що Росії не повинна мати жодних шансів продовжувати війну.

Також Фрідріх Мерц закликав не відкидати можливість України стати членом НАТО. Зокрема, він зауважив, що за підсумками липневого саміту НАТО було оголошено про «незворотний шлях України» до членства в альянсі. За словами Мерца, США не може змінити це рішення самотужки.

«Це гіркий результат виборів», – заявив Олаф Шольц після оприлюднення екзитполу. Партія Шольца йшла на вибори із обіцянками підвищити мінімальну заробітну плату до 15 євро на годину, знизити ПДВ на основні продукти, підвищити податки для найбагатших, продовжити підтримку України, скоротити процедури надання притулку та покращити інтеграцію біженців на ринку праці, прискорити енергетичний перехід, розвивати відновлювані джерела енергії та досягти кліматичної нейтральності до 2045 року.

«Ми маємо дочекатися остаточних результатів, але результат насправді зрозумілий. Сьогодні ми будемо святкувати, а з завтрашнього дня, зранку, почнемо працювати. Дякую за підтримку, дякую за урядовий мандат, який сьогодні отримав наш союз», – сказав Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу. Він заявив про готовність до коаліційних переговорів.

«Найголовніше – якнайшвидше відновити в Німеччині дієздатний уряд», – наголосив Мерц.

ХДС обіцяв на виборах запровадити більш жорстку міграційну політику, пропонуючи постійний прикордонний контроль і заборону в’їзду людей, які не мають дозволу на проживання. В економічній сфері християнські демократи обіцяли зниження цін на енергоносії та скорочення бюрократії. Партія хоче посилити умови виплати допомоги по безробіттю, а також прагне до кліматичної нейтральності без надмірного регулювання, яке обтяжує економіку. ХДС також розглядають можливість відновлення обов'язкової військової служби.

Секретар фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай заявив, що формування стабільного уряду буде «величезним викликом». Він додав, що умови для формування стабільного уряду не є ідеальними.