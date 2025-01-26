Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини»

У суботу, 25 січня, американський мільярдер Ілон Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», він виступив з підтримкою на її з'їзді. Відео виступу Маск опублікував у соцмережі Х.

Маск під час своєї промови зазначив, що німці мають пишатися своєю країною та що «Альтернатива для Німеччини» є найкращою надією для Німеччини.

«Це добре – пишатися німецькою культурою, німецькими цінностями, і не втрачати це в якомусь мультикультуралізмі, який все розмиває. Я думаю, що ви хочете більше самовизначення для Німеччини та країн Європи, і менше – для Брюсселя», – заявив він.

Крім того, бізнесмен звинуватив нинішній німецький уряд у тому, що він не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу, а натомість агресивно придушує свободу думки.

Вибори в Німеччині

Вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого. Згідно з опитуваннями, «Християнсько-демократичний союз» є лідером у німців й має великий відрив від партії «Альтернатива для Німеччини».

Раніше агентство Reuters повідомляло, що німецький аналітичний центр CeMAS відстежив сотні повідомлень німецькою мовою на соціальній медіаплатформі X, які демонструють типові зразки російської дезінформаційної кампанії. Вона спрямована на підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», підрив основних німецьких партій і посіяння занепокоєння з приводу економіки напередодні виборів.

Нагадаємо, ввечері 22 січня у німецькому Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроєктували зображення його нацистського жесту, який він двічі продемонстрував під час промови після інавгурації Трампа.