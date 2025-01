Ввечері середи, 22 січня, у німецькому Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроектували зображення його нацистського жесту, який він двічі продемонстрував під час промови після інавгурації Трампа. Поруч із зображенням Маска активісти спроектували напис «Heil Tesla».

Відповідальність за транслювання зображення жесту Маска взяли на себе дві активістські групи – Zentrum für Politische Schönheit (“Центр політичної краси”) та Led By Donkeys, про що вони повідомили на своїй сторінці в Х. За даними активістів, зображення підсвітили на гігафабриці Tesla на південному сході Берліна.

На фото, яке оприлюднили активісти, видно зображення Ілона Маска в момент того, як той показав нацистське вітання, звертаючись до прихильників Трампа на стадіоні Capital One Arena у Вашингтоні 21 січня. Тоді Маск вдарив себе правою рукою в груди, розчепіривши пальці, та розгорнув праву руку по діагоналі вгору, випрямивши пальці, долонею вниз.

Крім того, на фасаді заводу, де розміщений напис Tesla, активісти додали слово Heil – таким чином на заводі відтворили нацистське привітання «Sieg Heil» – «Heil Tesla». Після цього на фасаді фабрики з’явився напис «Бойкотуйте Tesla».

Зазначимо, Zentrum für Politische Schönheit – активістська група з Німеччини, яка застосовує театралізовані провокаційні дії, щоб висвітлити та розв’язати соціальні проблеми. Зокрема, активісти зосереджуються на проблемах фашизму, історичної відповідальності та проблем біженців.

Разом із ними перфоманс проти Маска влаштували британські активісти Led By Donkeys. Група також застосовує мистецькі перформанси для того, щоб звернути увагу на політичне лицемірство.

До слова, на початку січня активісти також спроектували на завод Маска в Амстердамі заклики щодо бойкоту Tesla через політику та висловлювання Ілона Маска. Тоді вони показали відеоролик у стилі стрічки Х, в якій демонстрували неоднозначні вислови бізнесмена щодо ситуації у світі.

This is who @ElonMusk really is. Don’t buy a Tesla.



Location: Tesla European HQ, Amsterdam. pic.twitter.com/KiFfAkQ0bP