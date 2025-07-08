Водія Daewoo Lanos доставили у критичному стані у лікарню, медики не змогли його врятувати

Миколаївський районний суд Львівщини визнав водія легковика винним у вчиненні смертельної ДТП на швидкості 178 км/год. Його не позбавили водійських прав та звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим строком, врахувавши, що він є військовим, який зазнав ампутації через бойове поранення, а також, що він відшкодував завдану шкоду родичам загиблого.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, аварія сталась 11 липня 2024 року на трасі Київ-Чоп біля села Луб’яна, що під Миколаєвом Львівської області. Львів’янин Назар Ю. керував авто Volvo S60 та їхав зі швидкістю 178-174 км/год. Назар Ю. був неуважним, не стежив за обстановкою на дорозі, він в’їхав у авто Daewoo Lanos, яке їхало по рівнозначній дорозі та у дозволеному місці повернуло праворуч на другорядну дорогу до села, перетинаючи його смугу.

Поліція повідомляла, що унаслідок ДТП травми отримали обоє водіїв та пасажирка Volvo S60. Водія Daewoo Lanos доставили у критичному стані у лікарню, його з автівки вирізали рятувальники. Із вироку відомо, що він помер 13 липня від отриманих травм.

У суді Назар Ю. визнав свою провину, попросив вибачення у родички загиблого та відшкодував їй моральну шкоду. Він розповів, що є військовим та під час виконання бойового завдання на Сумщині отримав травму, що призвела до ампутації верхньої та нижньої кінцівки. Обвинувачений просив не позбавляти його водійських прав, бо планує пройти протезування, а для лікування потрібно мати можливість керувати авто.

Цю справу розглянула суддя Мар’яна Друзюк, яка дослідила усі матеріали справи та дані про обвинуваченого. Вона визнала військового винним у вчиненні смертельної ДТП, признавши покарання – п’ять років тюрми без позбавлення водійських прав. Його звільнили від відбування ув’язнення з дворічним іспитовим строком. Вирок ще можна оскаржити.