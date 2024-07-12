Найбільше травмувався водій Daewoo, його з автівки вирізали рятувальники

Внаслідок аварії на трасі Київ-Чоп у межах Львівщини постраждали троє людей – два водії та пасажир. Один з них у критичному стані, у нього політравма. Від зіткнення одна автівка з’їхала у кювет.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 липня о 21:20 в селі Луб’яна біля Миколаєва.

«Зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 30-річний житель міста Миколаїв, та Volvo S60 під керуванням 32-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також 32-річна пасажирка Volvo», – зазначено у повідомленні поліції.

У ДСНС додали, що їх викликали вирізати постраждалих внаслідок ДТП: «За допомогою гідравлічних ножиць та розтискача деблокували водія з Daewoo Lanos та відключили акумуляторні батареї у двох автомобілях».

Водія Daewoo Lanos у критичному стані доставили до Стрийської центральної районної лікарні. У швидкій ZAXID.NET повідомили, що у нього політравма. Водій та пасажир Volvo також отримали травми. Одному з них надали допомогу на місці, іншого доставили у лікарню св. Луки у Львові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження і проводять досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).