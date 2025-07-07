Павло Кириленко фігурує у справі про мільйонне збагачення

У понеділок, 7 липня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду справу проти колишнього очільника Донецької ОВА та чинного голови АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на десятки мільйонів. Про це повідомили у пресслужбі САП.

«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо чинного Голови Антимонопольного комітету України за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей», – йдеться у повідомленні САП.

Досудове розслідування встановило, що у 2020-2023 роках, коли Кириленко обіймав посаду голови Донецької ОВА, він та його родина набули 21 об’єкт нерухомості та один елітний автомобіль. Зокрема, йдеться про сім квартир в Києві та Ужгороді, будинок, паркомісця, нежитлові приміщення та авто ВМW Х3.

Загальна вартість незадекларованих активів склала 72,8 млн грн. Зазначається, що частина нерухомості Кириленки придбали за значно нижчою ціною – при тому, що їхні доходи не могли дозволити такі покупки.

Нагадаємо, у березні 2024 року в коментарі «Схемам» Павло Кириленко заявив, що його родичі займалися підприємницькою діяльністю, а стартовий капітал для придбання майна сформували ще у 1990-і роки. За словами очільника АМКУ, бабуся його майбутньої дружини раніше вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, які вона отримала як співробітниця заводу. Однак родичі та сам Кириленко не змогли надати документальних підтверджень щодо їхніх статків.

Незаконне збагачення родини Кириленків

У серпні 2024 року голову АМКУ та колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. За даними слідства, він записав на свою дружину сім квартир, будинок, паркомісця, гаражі, нежитлові приміщення та авто. Згодом журналісти «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав Василь Федитник, пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат.

28 серпня 2024 року ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30,28 млн грн. Вже наступного дня за Кириленка внесли заставу.

У грудні 2024 року САП та НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка. Посадовцю змінили підозру у справі про незаконне збагачення з 56 млн грн на 72 млн грн.

На початку червня 2025 року ВАКС зменшив заставу Кириленку з 30 млн грн до 25 млн грн. Частину застави в розмірі 5 млн грн повернули заставодавцю, імені якого не уточнюють. Водночас суд відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

5 червня НАБУ та САП оголосили про нові підозру Кириленку «в недекларуванні майна». Його дружина Алла отримала підозру у пособництві в незаконному збагаченні. 6 червня їй обрали запобіжний захід. Втім, вже 3 липня ВАКС зменшив заставу для Алли Кириленко у 37 разів – з 9 млн грн до 242 тис. грн. Зазначимо, прокурори САП клопотали про призначення їй 36 млн грн застави – половини суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.