Алла Кириленко разом зі своїм адвокатом на засіданні 6 червня

У п’ятницю, 6 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Аллі Кириленко, дружині голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Підозрювану в «пособництві у незаконному збагаченні» її чоловіка зобов’язали внести заставу в 9 млн грн, повідомляє «Радіо Свобода».

Як йдеться, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотали про обрання запобіжного заходу для Алли Кириленко у вигляді застави у 36 млн грн. Це половина тієї суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.



На судовому засіданні Алла Кириленко заявила, що не розуміє, чому її підозрюють у «пособництві у незаконному збагаченні». Вона також додала, що «не виїхала з України після підозри чоловіку у серпні 2024 року, тому не збирається і зараз».

Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий частково задовольнив клопотання і призначив 9 млн застави. Ці гроші підозрювана має внести упродовж п’яти днів.

Окрім того, дружину голови АМКУ зобов’язали:

не виїжджати з Києва та області без дозволу,

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон,

прибувати за викликом до детективів та прокурорів тощо.

Справа незаконного збагачення Павла Кириленка: що відомо

У серпні 2024 року голову Антимонопольного комітету та екскерівника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. ВАКС обрав для Кириленка запобіжний захід – заставу у розмірі 30,28 млн грн. Наступного дня за посадовця внесли заставу і його відпустили.

Журналісти проєкту «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат – Василь Федитник.

У грудні 2024 року САП та НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка. Посадовцю змінили підозру у справі про незаконне збагачення з 56 млн грн на 72 млн грн.

Нещодавно ВАКС зменшив Павлу Кириленку заставу з 30 до 25 млн грн. Частину застави в розмірі 5 млн грн суд повернув заставодавцю. Відомо, що суддя відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

У четвер, 5 червня, НАБУ та САП оголосили нову підозру Павлу Кириленку «в недекларуванні майна», а його дружині Аллі – «у пособництві в незаконному збагаченні».