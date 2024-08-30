Голову АМКУ Павла Кириленка підозрюють у розкраданні понад 56 млн грн

Родина очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн, отримувала інструкції, як приховати відомості про обставини набуття численного елітного майна та створити легенду про нібито легальне походження грошей на нього. У цьому їм допомагав тісно пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат – Василь Федитник. Про це 29 серпня повідомили журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»).

Під час засідання прокурорка САП назвала електронну адресу, з якої направлялися рекомендації у справі посадовця – fedytnykvv@gmail.com, але не зазначила, кому саме вона належить. Як з’ясували «Схеми», це пошта Василя Федитника – адвоката юридичної компанії Legal Strategy. Саме цю пошту юрист вказує у своїх наукових статтях та на різних сервісах.

«Він (Федитник – ред.) раніше працював в адвокатському об’єднанні “Татаров, Фаринник, Головко”, у 2021 році був на дні народження Олега Татарова, який на той час вже став заступником керівника ОП, а у 2022 році писав спільно з ним науковий матеріал», – пояснюють у матеріалі.

Як з’ясували журналісти, поради Федитник надсилав на адресу колишньої судді Печерського суду Віти Бортницької, яка також консультувала родину Павла Кириленка після порушення щодо нього кримінального провадження. Зазначається, що Бортницька також має зв’язок з Татаровим – вона захищала кандидатську дисертацію під керівництвом посадовця.

За даними слідства, Федитник надсилав родині Кириленка наступні рекомендації:

дружині, тестю, тещі – змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши подвійну аутентифікацію;

замінити номери телефонів на інші;

промоніторити та витягнути інформацію з пошти для їх аналізу на ризики;

почистити пошту і видалити її;

знайти осіб, які могли надати позику для здійснення інвестування чи придбання об’єктів інвестування.

Під час обшуків з’ясувалось, що родичі посадовця дійсно змінили телефони на нові. Також у будинку, де проживають батьки дружини Кириленка – Наталія та Олександр Матієнко, детективи знайшли рукописні документи із заготовкою свідчень для суду з врахуванням рекомендацій щодо пояснення походження великих сум на елітну нерухомість. Як і було написано у рекомендаціях, у суді тесть Кириленка повідомив, що гроші на численне майно, оформлене на них з дружиною, він позичив у третьої особи – хоча раніше ця версія не озвучувалась. А після обшуків з'ясувалося, що родичі Кириленка дійсно замінили телефони на нові.

У чому підозрюють Павла Кириленка

Голову Антимонопольного кабінету та колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали 14 серпня та повідомили йому про підозру в незаконному збагаченні на суму в понад 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. За даними слідства, під час перебування на посаді голови Донецької ОВА, Кириленко незаконно набув 21 об’єкт нерухомості та елітне авто загальною вартістю майже 62 млн грн при тому, що ні він, ні його родина не мали достатнього доходу. Щоб приховати незаконно отримане майно, посадовець упродовж чотирьох років не оновлював декларацію.

Після затримання Кириленка суд тричі не міг обрати йому запобіжний захід, а суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань 15, 20 та 27 серпня попри те, що вони були відкриті. 28 серпня Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ та САП про взяття очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн та зобов’язання носити електронний браслет. Наступного дня Павло Кириленко вніс заставу у розмірі 30 млн грн.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що родина глави АМКУ Павла Кириленка заявила, що нібито заробила 300 тис. доларів на продажі малини. У ЦПК зазначили, що під час допиту Олександра Матієнка, який є тестем Кириленка, той розповів, що отримав спадок у 1991 році, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток йому приносили обмінники. Після того, як сім’я переїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали й вони з сім’єю придбали чотири квартири та чотири паркомісця у новобудові. Захист Кириленка своєю чергою, стверджував, що підозра необґрунтована, все майно родичі купляли за свої або запозичені гроші.