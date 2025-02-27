Кириленко повідомив, що назву компанії, яка внесла за нього заставу, чує вперше

Заставу у 30 млн грн за очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія, що бере участь у державних закупівлях. Про це повідомили у середу, 26 лютого, журналісти «Схем».

Як встановили розслідувачі, компанія «Керамет», бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан, внесла 30 млн грн застави за очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Відомо, що компанії цього бізнесмена беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, під час проведення яких саме АМКУ контролює дотримання правил конкуренції.

«Філія Антимонопольного комітету зараз розглядає справу щодо однієї із фірм Мкртчана через можливі «антиконкурентні дії», – зазначають у повідомленні.

Кириленко в коментарі «Схемам» повідомив, що назву компанії, яка внесла за нього заставу, чує вперше. Проте він підтвердив, що знайомий із самим бізнесменом.

«Запитання журналістів про те, чи просив він Мкртчана внести за нього заставу, Кириленко назвав «провокаційним» і залишив без відповіді. Едуард Мкртчан повідомив, що внести заставу за Кириленка було «його ініціативою» і він зробив це, бо давно з ним дружить, водночас запевнив, що не звертався до голови АМКУ з проханням посприяти у вирішенні бізнес-питань», – додали розслідувачі.

Варто зазначити, що Едуард є сином Олега Мкртчана, який раніше був одним із власників та генеральним директором промислової корпорації «Індустріальний союз Донбасу». З 2019 року він відбуває тюремне покарання у Росії за шахрайство.

Справа незаконного збагачення Павла Кириленка: що відомо

Нагадаємо, голову Антимонопольного комітету та колишнього керівника Донецької ОВА затримали 14 серпня 2024 року. Його підозрювали у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. 28 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Павла Кириленка запобіжний захід – заставу у розмірі 30,28 млн грн. Зазначимо, що прокуратура вимагала для Кириленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Наступного дня, 29 серпня, Павло Кириленко вніс визначену судом заставу, зобов’язавшись носити електронний браслет.

30 серпня журналісти «Радіо Свобода», повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат – Василь Федитник.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро у понеділок, 9 грудня, повідомили про завершення розслідування щодо голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на 72 млн грн.