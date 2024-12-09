Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 72 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро у понеділок, 9 грудня, повідомили про завершення розслідування щодо голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на 72 млн грн. Зазначимо, що САП та НАБУ не повідомляють ім’я підозрюваного, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Павла Кириленка.

За даними слідчих, протягом 2020-2023 років Павло Кириленко, перебуваючи на посаді керівника обласної державної адміністрації, придбав 21 об’єкт нерухомості та елітний автомобіль. Майно підозрюваний зареєстрував на родичів своєї дружини. Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 м²;

будинок під Києвом площею понад 220 м² та 2 земельні ділянки;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 м²;

автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість придбаного майна становить 72,8 млн грн. Проаналізувавши дохід посадовця та його дружини, НАБУ та САП дійшли висновку, що родина не могла дозволити собі придбати зазначене майно законним шляхом.

«Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020-2023 роки», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Тепер Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей. НАБУ та САП зазначають, що розпочали розслідування після журналістського розслідування «Радіо Свобода».

Нагадаємо, голову Антимонопольного комітету та колишнього керівника Донецької ОВА затримали 14 серпня 2024 року. Його підозрювали у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. 28 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Павла Кириленка запобіжний захід – заставу розмірі 30,28 млн грн. Зазначимо, що прокуратура вимагала для Кириленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Наступного дня, 29 серпня, Павло Кириленко вніс визначену судом заставу, зобов’язавшись носити електронний браслет.

30 серпня журналісти «Радіо Свобода», повідомили, що приховати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат – Василь Федитник.