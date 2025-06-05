Керівник АМКУ Павло Кириленко та його дружина Алла

Національне антикорупційного бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку в недекларуванні майна. Також підозру отримала дружина посадовця Алла Кириленко – у пособництві в незаконному збагаченні. Про це повідомила пресслужба САП в четвер, 5 червня.

Зазначається, що Кириленко не вказав у своїй декларації за 2024 рік дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини, зокрема:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 м 2 та дві земельні ділянки;

та дві земельні ділянки; два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратів;

автомобіль BMW X3.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 КК України, його дружини – за ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

Справа незаконного збагачення Павла Кириленка: що відомо

У серпні 2024 року голову Антимонопольного комітету та екскерівника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. ВАКС обрав для Кириленка запобіжний захід – заставу у розмірі 30,28 млн грн. Наступного дня за посадовця внесли заставу і його відпустили.

Журналісти проєкту «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат – Василь Федитник.

У грудні 2024 року САП та НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка. Посадовцю змінили підозру у справі про незаконне збагачення з 56 млн грн на 72 млн грн.

Нещодавно ВАКС зменшив Павлу Кириленку заставу з 30 до 25 млн грн. Частину застави в розмірі 5 млн грн суд повернув заставодавцю. Відомо, що суддя відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.