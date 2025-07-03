У червні Аллі Кириленко встановили розмір застави на рівні 9 млн грн, хоч прокуратура вимагала 36 млн грн

У четвер, 2 липня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді про призначення застави в розмірі 9 млн грн для дружини підозрюваного в незаконному збагачення голови АМКУ Павла Кириленка Аллі. Заставу щодо підозрюваної в пособництві своєму чоловікові знизили розмір застави до 242 тис. грн – це у 37 разів менше за попередньо встановлену заставу.

Про рішення АП ВАКС йдеться у повідомленні платформи «ВАКС вирішив», створеної Transparency International Ukraine. Платформа повідомила, що захист Алли Кириленко домігся зменшення їй застави.

Так, Апеляційна палата відмовила у задоволенні скарги прокурорки, яка просила збільшити Аллі Кириленко заставу до 11 млн грн. Водночас АП частково задовольнила апеляційну скаргу адвокатів підозрюваної щодо зменшення застави.

«Колегія постановила нову ухвалу, якою застосувала до підозрюваної запобіжку в межах КПК, тобто більше ніж 242 тис. грн», – повідомила платформа.

Сума застави, встановлена АП, у 37 менша за раніше затверджений розмір застави Аллі Кириленко. Нагадаємо, 6 червня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави. Зазначимо, прокурори САП клопотали про призначення їй 36 млн грн застави – половини суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.

Незаконне збагачення родини Кириленків

У серпні 2024 року голову АМКУ та колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. За даними слідства, він записав на свою дружину сім квартир, будинок, паркомісця, гаражі, нежитлові приміщення та авто. Згодом журналісти «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав Василь Федитник, пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим адвокат.

28 серпня 2024 року ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30,28 млн грн. Вже наступного дня за Кириленка внесли заставу.

У грудні 2024 року САП та НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка. Посадовцю змінили підозру у справі про незаконне збагачення з 56 млн грн на 72 млн грн.

На початку червня 2025 року ВАКС зменшив заставу Кириленку з 30 млн грн до 25 млн грн. Частину застави в розмірі 5 млн грн повернули заставодавцю, імені якого не уточнюють. Водночас суд відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

5 червня НАБУ та САП оголосили про нові підозру Кириленку «в недекларуванні майна». Його дружина Алла отримала підозру у пособництві в незаконному збагаченні. 6 червня їй обрали запобіжний захід.