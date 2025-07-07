Ахмед аш-Шараа виступає перед натовпом після повалення режиму Башара Асада

Державний департамент США виключив зі списку терористичних організацій ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в Сирії та прийшло до влади. Про це йдеться в документах федерального реєстру США.

Відповідне рішення ухвалив державний секретар США Марко Рубіо. Рішення про виключення ХТШ зі списків терористичних організацій прийняли після консультацій генеральним прокурором та міністром фінансів США.

Після офіційної публікації у федеральному реєстрі, яка відбудеться у вівторок, 8 липня, документ про скасування статусу терористичної організації для ХТШ набуде чинності.

Раніше президент США Дональд Трамп видав указ про скасування низки санкцій проти Сирії. Серед компаній та людей, з яких зняли санкції США, були й російські компанії, які пов’язують з режимом Башара Асада. Зокрема, санкції за пособництво Асаду зняли з експортного оборонного підприємства Росії «Рособоронекспорт», пов’язаний з держкорпорацією РФ «Ростех».

Нагадаємо, у грудні 2024 року сирійські повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску та падіння режиму Башара Асада. Тоді тимчасовий уряд повідомив про те, що в країні не будуть репресувати та здійснювати помсту представникам попередньої влади, а також реорганізують армію та відновлять роботу ключових установ у співпраці з ООН.

30 березня у Сирії сформували новий уряд після падіння режиму Асада – про формування Кабінету міністрів оголосив Ахмед аш-Шараа, який обійняв пост тимчасового президента Сирії у грудні 2024 року. Зазначимо, раніше Трамп доручив Рубіо також переглянути статус аш-Шараа, який також є головою ХТШ.