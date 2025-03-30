В новому уряді є 22 міністри – серед них є жінка

Ввечері 29 березня президент Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив, що в країні сформувався новий уряд після падіння режиму Башара Асада, передає агентство Anadolu. За словами президента, Кабінет міністрів працюватиме на відновлення роботи всіх державних інституцій.

Новий сирійський уряд набув повноважень 29 березня, замінивши тимчасовий Кабмін, створений після повалення режиму Асада. Тимчасовий уряд працював близько чотирьох місяців.

Під час церемонії оголошення нового уряду у сирійському Дамаску Ахмед аш-Шараа повідомив, що кабінет міністрів буде прагнути відновити державні інститути в Сирії на основі прозорості та підзвітності.

«Ми є свідками народження нового етапу в нашому національному шляху, і формування нового уряду сьогодні є декларацією нашої спільної волі побудувати нову державу», – сказав президент Сирії.

Новий уряд складається з 22 міністрів. Серед них є одна жінка.

Нагадаємо, у грудні 2024 року сирійські повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску та падіння режиму Башара Асада. Тоді тимчасовий уряд повідомив про те, що в країні не будуть репресувати та здійснювати помсту представникам попередньої влади, а також реорганізують армію та відновлять роботу ключових установ у співпраці з ООН.